العيسى: الاعتدال السني والشيعي.. تجمعهما مظلة الإسلام والمواطنة الصادقة

المناطق - الرياض

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عددا من القيادات الدينية اللبنانية خلال زيارته الرسمية إلى لبنان.

واستهلّ الدكتور العيسى زيارته بالالتقاء بمفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في مقر دار الفتوى ببيروت، حيث جرى بحث مجالات التنسيق والتعاون الثنائي.

وأشار الدكتور العيسى إلى أن لبنان بلد عزيز، وله بُعد تاريخي وحضاري، مثمناً جهود دار الفتوى اللبنانية في إرساء معايير الوسطية الإسلامية، وتعزيز الوئام اللبناني، حيث ما فتئت الدار ترسخ قيم المحبة والتسامح والتسامي ومواجهة كافة أشكال التطرف الفكري الذي تحاول الجماعات الإرهابية التسلل من خلال تضليله إلى عناصرها المستهدفة.

كما اجتمع أمين رابطة العالم الإسلامي بكاردينال طائفة الموارنة مار بشارة بطرس الراعي، وجرى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد العيسى خلال اللقاء أهمية الحوار والتقارب من أجل تعزيز القيم المشتركة القائمة على المحبة والاحترام والتعاون المتبادل، ومواجهة أصوات الكراهية والصدام الحضاري والديني والثقافي وتعزيز مفاهيم الإيمان بالسنة الإلهية في الاختلاف والتعددية.

ثم زار الأمين العام للرابطة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، وبحث الجانبان مجالات التعاون والتنسيق الثنائي. وعبّر الدكتور العيسى عن ثقته بأن المشاركة الدينية الفاعلة في طليعة ركائز السلام والمحبة والتعاون.

والتقى الدكتور العيسى برئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، وقد جرى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى أمين رابطة العالم الإسلامي المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان وبحث معه مجالات التعاون الثنائي، مؤكداً أنه ليس بين الاعتدال السني والشيعي في لبنان ولا غيره مواجهة ولا صدام بل تجمعهما مظلة الإسلام والمواطنة الصادقة ومحبة الخير المتبادلة وتفهم سنة الخالق في الاختلاف والتعدد وأن المواجهة إنما هي مع التطرف الطائفي سواء صدر سواء حُسب على السنة أو الشيعة، مؤكداً أن الطائفية المتطرفة تحولت بفعل أجندة التوظيف السياسي لها إلى أيديلوجية كارهة ومعول هدم.

واجتمع الأمين العام برئيس الطائفة الدرزية في لبنان الشيخ نعيم حسن، وبحث الطرفان مجالات التعاون والتنسيق الثنائي.

وخلال الزيارة التقى الدكتور العيسى رئيس أساقفة بيروت نيافة المطران بولس مطر، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واجتمع الأمين العام مع رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، وبحث معه مجالات التعاون الثنائي.

كما اجتمع مع بطريرك كنيسة كيليكيا للأرمن الكاثوليك كريكور بدروس الـ20، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.