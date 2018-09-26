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البحرية تطلق النار على قارب مشبوه في المياه المغربية

البحرية تطلق النار على قارب مشبوه في المياه المغربية
http://almnatiq.net/?p=636280
المناطق - وكالات

أفادت السلطات المغربية أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.

وذكر بلاغ رسمي أنه نجم عن عملية إطلاق النار إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

وتابع المصدر، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.

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