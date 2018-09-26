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سامسونغ تضرب بقوة.. “مزايا خرافية” في الهاتف المنتظر

سامسونغ تضرب بقوة.. “مزايا خرافية” في الهاتف المنتظر
http://almnatiq.net/?p=636283
المناطق - وكالات

كشفت تسريبات عن ميزات غير مسبوقة في هاتف سامسونغ المرتقب غلاكسي إس10، والذي تترقب الأسواق طرحه خلال الأشهر القادمة.

وبحسب موقع “بي جي آر” التقني نقلا عن حساب آيس يونيفرس على “تويتر” ذو التاريخ الطويل من التسريبات الدقيقة، سيحتوي الهاتف الجديد على مستشعر بصمات الأصابع على شاشة العرض إضافة إلى 5 كاميرات، ستتيح إمكانيات هائلة في التصوير.

لكن هناك سببا آخر يدعو للحماس بشأن الهاتف الجديد، وهي دقة أكبر للحواف المنحنية للشاشة، لتحقق ما انتظره عشاق سامسونغ طويلا.

وستطرح سامسونغ 3 إصدارات مختلفة من Galaxy S10 ، على غرار ما فعلته أبل من طرح 3 هواتف هذا العام.

وسيأتي الهاتف الجديد في صورة غلاكسي إس10 (SM-G973) وغلاكسي إس10+ (SM-G975)، إضافة إلى طراز ثالث (SM-G970) من المتوقع أن يكون أقل من المواصفات المثيرة للإعجاب، لكنه سيكون رخيصا.

وبحسب، آيس يونيفرس، سيأتي غلاكسي إس10 بشاشة سوبر أموليد منحنية بحجم 5.8، بينما يصل حجم الشاشة في غلاكسي إس10+ إلى 6.44.

وستكون شاشة الطراز الثالث SM-G970 ذات تصميم مسطح، حيث سيتخلى عن تصميم إنفنيتي المتميز من سامسونغ، بهدف تخفيض السعر.

ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن هواتف سامسونغ S10 الجديدة في وقت مبكر من العام المقبل. وتحدث آيس يونيفرس عن شائعات بطرح طراز رابع، لكنه رجح أن يكون نفسه هاتف غلاكسي إس10+، لكن بتقنية 5G.

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