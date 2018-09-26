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3 طرق لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة

3 طرق لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة
http://almnatiq.net/?p=636286
المناطق - وكالات

قد تفقد جهات الاتصال على آيفون أو آيباد، ولاستعادتها يمكنك تثبيت جهات الاتصال والتقاويم والتذكيرات عبر آي كلاود، بتسجيل الدخول بحسابك باستخدام Apple ID الخاص بك وكلمة المرور.

بعدها اضغط على الإعدادات Settings، مرر للأسفل حتى تجد قسما بعنوان متقدم Advanced، وابحث عن خيار استعادة جهات الاتصال Restore Contacts واضغط عليه.

الطريقة الثانية بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر، ثم افتح تطبيق iTunes، اضغط على Devices، انقر بالزر الأيمن على هاتفك المتصل، اضغط خيار استعادة من النسخة الاحتياطية Restore from Backup، وفي حال عدم توافر نسخة احتياطية على iCloud أو iTunes من جهات الاتصال، يمكنك استخدم تطبيق استرداد بيانات تابع لجهة خارجية، وذلك بالاطلاع على أفضل برامج استعادة الملفات المفقودة لأجهزة آبل العاملة بنظام التشغيل آي أو إس iOS، هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

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