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هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

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هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=636314
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة  وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً وقد تهطل منها امطار متفرقة على وسط وغرب المملكة فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة و تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي مساءً بسرعة 10-25كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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