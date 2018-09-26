التحقيق في مقطع إطعام ناقة «حزمة نقود»

المناطق_متابعات

تحقق الأجهزة المختصة في مقطع فیديو متداول أظهر رجلا يطعم ناقته خبزا وضع فيه عملات ورقية من فئة المائة ريال.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن التصرف الذي أظهره الفيديو لا يليق على الإطلاق برمز وطني متمثلاً بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة، ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.

وبيّن حافظ، أن الجهات الأمنية ممثلةً في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.