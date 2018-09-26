جريمة مروعة تهز الشارع اليمني .. أب يقتل أطفاله الثلاثة رميًا بالرصاص وهم نائمون!

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قام أب يمني على قتل أطفاله الثلاثة رميًا بالرصاص في مديرية “رداع” التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، في جريمة هزت مشاعر اليمنيين.

وذكرت مصادر محلية يمنية أن المدعو عادل الملجمي (35 عامًا)، أطلق الرصاص على أطفاله الثلاثة، فجر أمس الثلاثاء وهم نائمون في المنزل، انتقامًا من زوجته، التي غادرت منزلها إلى بيت أهلها بسبب خلافات أسرية.

وأوضحت المصادر أن هناك خلافات بين الجاني وزوجته وأهلها، أدت إلى ترك الزوجة وأطفالها في منزل أهل الزوجة، وحاول بعدها الأب إرجاع زوجته وأولاده إلى منزله، لكن الزوجة رفضت بشدة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأب، الذي لا يُعاني أي أمراض نفسية أو عصبية، أخذ أطفاله الثلاثة إلى منزله، وأطلق عليهم النار وهم نيام، ظنًا منه أنه ينتقم من زوجته ، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتداول نشطاء يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للأطفال الثلاثة القتلى، وهم ملطخون بدمائهم على فراش نومهم.