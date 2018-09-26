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بلومبيرج: سنغافورة وهونج كونج تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم

بلومبيرج: سنغافورة وهونج كونج تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم
http://almnatiq.net/?p=636332
المناطق_وكالات

ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية ، اليوم الأربعاء، أن سنغافورة وهونج كونج تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم.
وأضافت أنه مع نمو تركيز أصول الثروة القابلة للاستثمار في آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة بالمنطقة.
وأوضحت الوكالة وفقا لبياناتها الخاصة أن سنغافورة وهونج كونج يمكن أن تسجلا ازدهارا ملحوظا في الخدمات بالخارج لتصبحا أكبر مركزين للثروة خلال الأعوام المقبلة.
وحسب تقديرات مؤسسة كابجميني، يتوقع أن تتضاعف الثروة الإجمالية للأشخاص ذوي الدخل المرتفع في آسيا إلى 24.1 تريليون دولار بحلول عام 2025 .

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