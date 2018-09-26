“الشورى” يحسم أمر تولي المرأة الوظائف القضائية!

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http://almnatiq.net/?p=636340
المناطق_الرياض

أسقط مجلس الشورى 3 توصيات حول قضايا نسائية تشمل توصية من إحدى العضوات تطالب وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعًا لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة.
حقوق المرأة المالية
كما أسقط توصية لـ3 عضوات تطالب الوزارة أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، بحسب “المدينة”.
الكفاءات النسائية
وكذلك أسقط توصية ثالثة تقدم بها عضوان وإحدى العضوات تطالب العدل -بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.

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