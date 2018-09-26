واشنطن تفضح إيران وتتوعد سليماني

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قال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن النظام الإيراني يستخدم شعارات واهية غير حقيقية مثل دعم الفلسطينيين، بينما يضخ مليارات الدولارات في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة.

وخلال اجتماع دولي بشأن إيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران لم تدفع أكثر من 20 ألف دولار للاجئين الفلسطينيين بينما دفعت مئات الملايين للجماعات المسلحة.

وقال إن طهران ضخت مليارات الدولارات في دعم الإرهاب ودأبت على إرسال الأسلحة لميليشيا حزب الله وحماس والحوثيين.

وأشار إلى أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي يصور نفسه برجل يتلاعب بالجميع، هو في الحقيقة زعيم عصابة من الميليشيات التي تزعزع استقرار الدول.

وقال:لن نسمح لخامنئي أو سليماني أن يدمرا الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية وضعت استراتيجية لخنق موارد الحرس الثوري ومنع تدفق السلاح إلى الإرهابيين الذين يرعاهم سليماني.

وأكد على أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة سليماني القاتل ولن توقف الضغط على إيران حتى توقف طهران أنشطتها الخبيثة.