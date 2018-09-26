“منعًا لاستغلالهن”.. قرار جديد من “مرور البحرين” بشأن تدرب السعوديات على القيادة!

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ألغت الإدارة العامة للمرور في البحرين شرط استصدار عنوان إقامة للسعوديات الراغبات في التدرب على القيادة بمدارس القيادة في البحرين، وذلك بحسب بيان رئيس جمعية البحرين لمدربي السياقة إبراهيم العصفور.

التلاعب واستغلال السعوديات

وبحسب مصادر فإن إلغاء اشتراط العنوان السكني جاء لمنع التلاعب واستغلال السعوديات من قبل بعض السعوديين المقيمين في البحرين، وبعض المواطنين البحرينيين، وأيضا بعض السماسرة والوسطاء الذين يشترطون مبالغ تقدر بـ1500 ريال كشرط لإضافة السعودية للعنوان السكني للمقيم في البحرين مما يخولها مراجعة المرور لاستصدار بطاقة متدرب على القيادة، بحسب “مكة”.

صعوبة حجز موعد

وأوضحت المصادر أن الإقبال الشديد على مدرسة تعلم القيادة الوحيدة في المنطقة الشرقية وصعوبة حجز موعد للتدرب دفع بكثير من السعوديات للتوجه للبحرين لتعلم القيادة في مدارسها.