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رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

أبرز المواد

رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=636349
المناطق_حفر الباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفر الباطن، مطلع شهر محرم 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين كما تم تحرير العديد من التعهدات ، فضلاً عن مصادرة وإتلاف عدد من منتجات المعسل المخالفة للأنظمة واللوائح .
وتتواصل الحملة التفتيشية على منافذ بيع التبغ للتأكد من تحقق الإشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.
وقد تنوعت المخالفات المضبوطة حيث شملت بيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، و كذلك إعادة تصنيع المعسل، وعرض منتجات التبغ خلف البائع والكاشير ، إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة .

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