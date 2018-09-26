رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

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رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفر الباطن، مطلع شهر محرم 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين كما تم تحرير العديد من التعهدات ، فضلاً عن مصادرة وإتلاف عدد من منتجات المعسل المخالفة للأنظمة واللوائح .

وتتواصل الحملة التفتيشية على منافذ بيع التبغ للتأكد من تحقق الإشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وقد تنوعت المخالفات المضبوطة حيث شملت بيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، و كذلك إعادة تصنيع المعسل، وعرض منتجات التبغ خلف البائع والكاشير ، إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة .