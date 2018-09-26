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مغرر به في سجن مباحث أبها يكشف عما حدث معه وكاد يهوي به في الإرهاب!

مغرر به في سجن مباحث أبها يكشف عما حدث معه وكاد يهوي به في الإرهاب!
http://almnatiq.net/?p=636359
المناطق_أبها

تحدث عوض أحد نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها بما في نفسه ويعتصره من ألم على ما حدث له من “هوس”، كاد يهوي به في الإرهاب، فقال إن بدايته كانت عبر تأثره بالقنوات الإرهابية، وتحديداً “الجزيرة” القطرية، إضافة إلى بعض أقاربه ممن ذهب للقتال في سورية، وتواصل معه من طريق “واتساب”.
إلى سوريا
وأضاف: “كدت أسافر إلى سوريا، والتحق بقريب لي هناك، لكنني أحمد الله أن تم إلقاء القبض علي في مطار الملك خالد قبل الاتجاه إلى تركيا إذ كان مقررًا أن يستقبلني هناك منسق لاتجه معه إلى سوريا”.
وبحسب “الحياة، تابع “أنا سعيد لأن الله أنقذني من الهلاك الحتمي، وكتب لي حياة جديدة”

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