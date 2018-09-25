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ليلة طرب ومجسات احتفاء باليوم الوطني بأدبي تبوك

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ليلة طرب ومجسات احتفاء باليوم الوطني بأدبي تبوك

ليلة طرب ومجسات احتفاء باليوم الوطني بأدبي تبوك
http://almnatiq.net/?p=636373
المناطق_تبوك
نظم نادي تبوك الأدبي وبإشراف الهيئة العامة للثقافة أمسية غنائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة ليلة البارحة أحيتها فرقة المجسات من المدينة المنورة على مسرح النادي في صالة محمد عرفه الثقافية بقيادة الجسيس محمد الشريف والفنان ماجد الجهني واستمع الحضور لهذه الفرقة التي أدت العديد من الفنون التي تزخر بها مناطق المملكة من مجسات حجازية وفلكلورية وأغاني اتخذت شكل الوطن ليعبروا عن العشق الكبير في حب الوطن وأمتعوا من خلالها الحضور الذي تفاعل بالغناء والتصفيق.
كماقدمت الفرقة العديد من الأغنيات الوطنية والوجدانية التي تفاعل معها الحضور وامتدت الأمسية الغنائية حتى بعد منتصف الليل ، حيث حققت تفاعلا كبيرا من الحضور والمتابعين .

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