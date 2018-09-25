ليلة طرب ومجسات احتفاء باليوم الوطني بأدبي تبوك

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نظم نادي تبوك الأدبي وبإشراف الهيئة العامة للثقافة أمسية غنائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة ليلة البارحة أحيتها فرقة المجسات من المدينة المنورة على مسرح النادي في صالة محمد عرفه الثقافية بقيادة الجسيس محمد الشريف والفنان ماجد الجهني واستمع الحضور لهذه الفرقة التي أدت العديد من الفنون التي تزخر بها مناطق المملكة من مجسات حجازية وفلكلورية وأغاني اتخذت شكل الوطن ليعبروا عن العشق الكبير في حب الوطن وأمتعوا من خلالها الحضور الذي تفاعل بالغناء والتصفيق.

كماقدمت الفرقة العديد من الأغنيات الوطنية والوجدانية التي تفاعل معها الحضور وامتدت الأمسية الغنائية حتى بعد منتصف الليل ، حيث حققت تفاعلا كبيرا من الحضور والمتابعين .