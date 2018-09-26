استمرار فعاليات املج باليوم الوطني88

المناطق_فايز السميري

رعى محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس احتفال أهالي املج بمناسبة اليوم الوطني88 وبحضور مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك الشليبي ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والمؤسسات العامة والشركات وشيوخ القبائل واعيان المحافظة ورجال الأعمال وجمهور غفير من الأهالي والعائلات التي اكتظت بهم الساحات الخضراء الواسعة مابين مسرح الاحتفال وأركان الجهات المشاركة بمنتزه الدقم السياحي، ضمن حزمة من الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع تنظمها لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع البلدية والجهات المشاركة بمناسبة اليوم الوطني88.

واخذ المحافظ جولة على أركان الجهات المشاركة من المجلس البلدي والمعهد التقني وحرس الحدود ومكافحة المخدرات والثروة السمكية والدفاع المدني والضمان الاجتماعي والقطاع الصحي والمرسم الحر والخط العربي ، ثم عزف السلام الوطني معلنا بداية فقرات الحفل الخطابي بالقرآن الكريم وتعددت فقراته وتنوعت مابين الوطنية واستشراف المستقبل واستحضار الماضي منذ تأسيس هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وكان للشعر حضور بصوره الثلاثة الفصحى والنبطي وشعر الكسرة التي تشتهر بها محافظة املج من الشعراء مطلق الحمدي وناصر المحياوي محمد النهاري وكلمة الأهالي التي ألقاها الشيخ فايز الحمدي وكلمة بنات الوطن لوكيلة الكلية الجامعية الدكتورة نجوى الفواز ومشاركة التعليم ممثلا بثانوية صقر الجزيرة ومشاركة بعنوان املج المستقبل للكلية الجامعية ومشاركة بعنوان “الأغنية الوطنية في الذاكرة السعودية” من إعداد لجنة التنمية السياحية ومشاركة الشبل يوسف القوفي عن مدارس املج الأهلية كما أدت فرقة الشبحة للفنون الشعبية لون الحرابي من الالوان الجبلية المعروفة لتختتم الفقرات بلون العرضة السعودية من أداء طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة شارك فيها راعي الحفل والضيوف وقدم فقرات الحفل نخبة من جيل شباب املج.

وكانت مسيرة وطنية بسيارات الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وبمشاركة الجمعيات الخيرية والأهالي نظمت عصراً بعد ان أعطى محافظ املج إشارة الانطلاقة لها من دوار النورس على الكورنيش مروراً بمنتزه الدقم السياحي إلى دوار الدوم والعودة إلى مقر الاحتفال ورافق المسيرة وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني وصحب ذلك بث إذاعي على تردد اف ام ووصف وتعليق عن المسيرة والحديث عن اليوم الوطني إضافة الأناشيد الوطنية ، رافعين الأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدا لعزيز.

وعقب إنهاء فقرات الحفل الخطابي تم السحب على جوائز الجمهور عبارة ثلاث أطقم ذهب وجوالات ذكية وجوائز عينية وكوبونات شراء من الجهات المساهمة سلمها للفائزين رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني الذي اختتمها بكلمة شكر فيها الحضور والداعمين لاحتفال الأهالي والمشاركين في التنظيم.