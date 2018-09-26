بـ” جدارية وطنية” طالبات ومنسوبات جامعة نجران يحتفلن باليوم الوطني

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عبرن طالبات ومنسوبات جامعة نجران عن مشاعر الحب والوفاء للوطن في جدارية ضخمة حملت جميع مشاعرهن تجاه الوطن، وذلك في احتفالية جامعة نجران شطر الطالبات باليوم الوطني 88.

وابتدأ الحفل بآيات من القران الكريم تلاها السلام الملكي،

بعد ذلك ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى السيف كلمة قدمت في بدايتها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ال سعود حفظهما الله، وللحضور الكريم والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 88.

وأوضحت الدكتورة منى السيف بأنه هذه المناسبة العظيمة من كل عام يستذكر الشعب السعودي معها تاريخاً خالداً سطره جلالة المغفور له مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز ال سعود – رحمه الله-، مشيرةً إلى الانجازات المتتالية التي تشهدها المملكة والنهضة الكبيرة التي نعيشها في جميع المجالات والمتوافقة مع ما حملته رؤية المملكة 2030 من وجهة مستقبلية مشرقة تقود البلاد لطفرة ورخاء.

وعبرت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة شطر الطالبات الدكتورة صباح الصبحي عن حالة الفخر والتباهي الذي يعيشه الشعب بهذه المناسبة قائلة:” بأنه يحق لنا كمواطني لهذه الدولة أن نتباهى بتاريخاً عظيماً وبحاضراً يقودنا لمستقبل مشرق في ظل قيادتنا الحكمية”.

واشتمل الحفل والذي حظي بمشاركة جميع كليات الجامعة على عرض مرئي بعنوان ” الوطن في عيونهم” و ” رؤية وطن” إضافة إلى قصيدة عن الوطن وأناشيد وطنية، كما شاركن عدد من طالبات مجمع مدارس الأميرة نورة في الاحتفالية.

من جهتها أكدت مساعدة المشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي الأستاذة غادة الأسمري إلى أن الحفل شهد حضور جميع طالبات ومنسوبات الجامعة وسط تنظيم مميز شهد خلاله تنوع الفقرات ومشاركة الطالبات في التعبير عن حبهن لوطنهن.

وأضافت الأسمري : بأن هذه الإحتفال باليوم الوطني من كل عام تأتي لإحياء ذكرى توحيد البلاد على يد جلالة المغفور الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- والذي أسس بنيان هذه البلاد على كتاب الله وسنة نبيه لتنطلق منذ ذلك الحين الإنجازات المتتالية لمملكتنا الغالية لتصبح بذلك دولة ذات تأثير دولي عالي يصاحبه نمو إقتصادي يقود البلاد لطفرة في شتى المجالات.