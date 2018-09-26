احدث الأخبار

اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب
منطقة عسير
 مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨
منطقة تبوك
 48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران
منطقة نجران
 الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88
منطقة نجران
 نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88
أبرز المواد
 إتش إس بي سي العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني
منطقة مكة المكرمة
 إغلاق مستودع مخالف لمستلزمات التجميل بالطائف
أبرز المواد
 أمير وأهالي عسير يشكرون الملك وولي العهد على طرح مشروع الشقيق ٣ على المستثمرين
أبرز المواد
 وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني
أبرز المواد
 استمرار فعاليات املج باليوم الوطني88
أبرز المواد
 بـ” جدارية وطنية” طالبات ومنسوبات جامعة نجران يحتفلن باليوم الوطني
أبرز المواد
 أسعار الذهب مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية
أبرز المواد
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب

اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب

منطقة عسير
مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨

مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨

منطقة تبوك
48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

منطقة نجران
الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

منطقة نجران

بـ” جدارية وطنية” طالبات ومنسوبات جامعة نجران يحتفلن باليوم الوطني

بـ” جدارية وطنية” طالبات ومنسوبات جامعة نجران يحتفلن باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=636382
المناطق_نجران

عبرن طالبات ومنسوبات جامعة نجران عن مشاعر الحب والوفاء للوطن في جدارية ضخمة حملت جميع مشاعرهن تجاه الوطن، وذلك في احتفالية جامعة نجران شطر الطالبات باليوم الوطني 88.
وابتدأ الحفل بآيات من القران الكريم تلاها السلام الملكي،
بعد ذلك ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى السيف كلمة قدمت في بدايتها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ال سعود حفظهما الله، وللحضور الكريم والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 88.
وأوضحت الدكتورة منى السيف بأنه هذه المناسبة العظيمة من كل عام يستذكر الشعب السعودي معها تاريخاً خالداً سطره جلالة المغفور له مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز ال سعود – رحمه الله-، مشيرةً إلى الانجازات المتتالية التي تشهدها المملكة والنهضة الكبيرة التي نعيشها في جميع المجالات والمتوافقة مع ما حملته رؤية المملكة 2030 من وجهة مستقبلية مشرقة تقود البلاد لطفرة ورخاء.
وعبرت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة شطر الطالبات الدكتورة صباح الصبحي عن حالة الفخر والتباهي الذي يعيشه الشعب بهذه المناسبة قائلة:” بأنه يحق لنا كمواطني لهذه الدولة أن نتباهى بتاريخاً عظيماً وبحاضراً يقودنا لمستقبل مشرق في ظل قيادتنا الحكمية”.
واشتمل الحفل والذي حظي بمشاركة جميع كليات الجامعة على عرض مرئي بعنوان ” الوطن في عيونهم” و ” رؤية وطن” إضافة إلى قصيدة عن الوطن وأناشيد وطنية، كما شاركن عدد من طالبات مجمع مدارس الأميرة نورة في الاحتفالية.
من جهتها أكدت مساعدة المشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي الأستاذة غادة الأسمري إلى أن الحفل شهد حضور جميع طالبات ومنسوبات الجامعة وسط تنظيم مميز شهد خلاله تنوع الفقرات ومشاركة الطالبات في التعبير عن حبهن لوطنهن.
وأضافت الأسمري : بأن هذه الإحتفال باليوم الوطني من كل عام تأتي لإحياء ذكرى توحيد البلاد على يد جلالة المغفور الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- والذي أسس بنيان هذه البلاد على كتاب الله وسنة نبيه لتنطلق منذ ذلك الحين الإنجازات المتتالية لمملكتنا الغالية لتصبح بذلك دولة ذات تأثير دولي عالي يصاحبه نمو إقتصادي يقود البلاد لطفرة في شتى المجالات.

روابط ذات صلة

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران
الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88
نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88

نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*