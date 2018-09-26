وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

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أكدت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة جزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان، تباشر حادثة مقتل عددٍ من منسوبي شركة الكهرباء بالمحافظة بينهم مدير مكتب الفرع، على يد فني فلبيني يعمل بالفرع نفسه بعد أن قام بنحره.

وفقا للمعلومات الأولية، فقد ذكرت المصادر، أن قوات أمن المنشآت تدخلت للسيطرة على الوضع وأطلقت النار على الجاني وأردته قتيلاً، بعد إثارة الفوضى بالموقع وقيامه بقتل عامل أخر من جنسية باكستانية.

وعبرت الشركة ⁧‫#السعودية_للكهرباء عن أسفها‬⁩ لما تعرض له أحد منسوبي الشركة و عامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، و الشركة تعزي ذويهم و تتمنى للمصابين الشفاء العاجل. ويتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم