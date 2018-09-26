احدث الأخبار

اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب
منطقة عسير
 مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨
منطقة تبوك
 48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران
منطقة نجران
 الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88
منطقة نجران
 نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88
أبرز المواد
 إتش إس بي سي العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني
منطقة مكة المكرمة
 إغلاق مستودع مخالف لمستلزمات التجميل بالطائف
أبرز المواد
 أمير وأهالي عسير يشكرون الملك وولي العهد على طرح مشروع الشقيق ٣ على المستثمرين
أبرز المواد
 وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني
أبرز المواد
 استمرار فعاليات املج باليوم الوطني88
أبرز المواد
 بـ” جدارية وطنية” طالبات ومنسوبات جامعة نجران يحتفلن باليوم الوطني
أبرز المواد
 أسعار الذهب مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية
أبرز المواد
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب

اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب

منطقة عسير
مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨

مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨

منطقة تبوك
48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

منطقة نجران
الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

منطقة نجران

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني
http://almnatiq.net/?p=636386
المناطق_جازان

أكدت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة جزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان، تباشر حادثة مقتل عددٍ من منسوبي شركة الكهرباء بالمحافظة بينهم مدير مكتب الفرع، على يد فني فلبيني يعمل بالفرع نفسه بعد أن قام بنحره.

وفقا للمعلومات الأولية، فقد ذكرت المصادر، أن قوات أمن المنشآت تدخلت للسيطرة على الوضع وأطلقت النار على الجاني وأردته قتيلاً، بعد إثارة الفوضى بالموقع وقيامه بقتل عامل أخر من جنسية باكستانية.

وعبرت الشركة ⁧‫#السعودية_للكهرباء عن أسفها‬⁩ لما تعرض له أحد منسوبي الشركة و عامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، و الشركة تعزي ذويهم و تتمنى للمصابين الشفاء العاجل. ويتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88

نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88
إغلاق مستودع مخالف لمستلزمات التجميل بالطائف

إغلاق مستودع مخالف لمستلزمات التجميل بالطائف
أمير وأهالي عسير يشكرون الملك وولي العهد على طرح مشروع الشقيق ٣ على المستثمرين

أمير وأهالي عسير يشكرون الملك وولي العهد على طرح مشروع الشقيق ٣ على المستثمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*