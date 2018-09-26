أمير وأهالي عسير يشكرون الملك وولي العهد على طرح مشروع الشقيق ٣ على المستثمرين

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _ حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على طرح عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي على المستثمرين ومنها : مشروع الشقيق ( المرحلة الثالثة ) وزيادة السعة التصميمية حسب الطلب على المياه لتصل إلى ( 450 ألف متر مكعب / اليوم ) .

وأكد سمو أمير منطقة عسير ، أن القرار سيساهم في تعزيز الأمن المائي لكافة محافظات ومراكز المنطقة ، وسيلبي احتياجات المنطقة من المياه المحلاة ، مما سيكون له الأثر الكبير في التوسع التنموي والحد من هجرة السكان نحو المدن الكبرى .

وثمن الأمير فيصل بن خالد الدعم الذي تحظى به منطقة عسير أسوة ببقية مناطق المملكة في شتى المجالات ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، وأن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير .