إغلاق مستودع مخالف لمستلزمات التجميل بالطائف

المناطق_عادل الزهراني

داهمت أمانة الطائف ممثلة في مراقبي بلدية شرق الطائف مستودعاً مخالفاً لأدوات التجميل، غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية يتم فيه تخزين مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وذلك ضمن جولات رقابية لمراقبي الفرع.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن مراقبي بلدية شرق الطائف وبإشراف رئيس البلدية عبدالسلام العمري ضبطوا عدداً من المخالفات الصريحة بداخل المستودع مما توجب إغلاقه لحين مراجعة مالكه، وشملت المخالفات المضبوطة عدم وجود تراخيص نظامية لممارسة النشاط وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية لحفظ وتخزين مواد التجميل والعناية الشخصية، وطبقت البلدية الغرامات الرادعة بحق المخالف.

الجدير بالذكر ان بلديات أمانة الطائف كثفت حملاتها الرقابية على جميع المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك ضمن برنامج لمتابعة المعروضات والمواد الغذائية بشكل مستمر على مدار الساعة بنظام للعمال بفترة الصباح والمساء.