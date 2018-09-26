إتش إس بي سي العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني

المناطق_عادل الزهراني

تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الثامن و الثمانون، قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بتنظيم استعراض تراثي لفرقة شعبية إحتفالاً بذكرى هذا اليوم المجيد بحضور منسوبي الشركة في مقر الإدارة العامة بالرياض.

وقد أعرب الاستاذ فيصل الشمراني (رئيس الموارد البشرية) سعادة الشركة بالمشاركة بذكرى هذا اليوم التاريخي الغالي على الجميع ، و قدم التهنئة بهذا اليوم الوطني العزيز و التمنيات بدوام العز والإزدهار و التقدم تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

تعتبر شركة إتش إس بي سي العربية السعودية من الشركات الاستثمارية الرائدة والتي تقدم خدمات استثمارية متكاملة في المملكة العربية السعودية من خلال فريقها المكون من خبراء ومختصين.