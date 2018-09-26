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منطقة نجران

نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88

نائب أمير منطقة نجران يشهد اليوم احتفال تعليم المنطقة لليوم الوطني88
http://almnatiq.net/?p=636402
المناطق_نجران

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نأئب أمير منطقة نجران مساء اليوم حفل إدارة تعليم منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين وذلك قاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات .

وبهذه المناسبة رفع سمو نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

وأكد سموهإن ذكرى اليوم الوطني تروي قصة توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، – طيب الله ثراه – عندما تمكن من جمع الشمل وتوحيد الصفوف تحت راية التوحيد الخالده مشيراً سموه إلى المشروعات العملاقة التي تفتخر بها المملكة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة .

ونوه سموه بالتنمية الشاملة التي تشهدها هذه البلاد المباركة لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة ، مشيراً سموه إلى المستقبل الاقتصادي المشرق والنهضة الحضارية التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 .

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