الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

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احتفلت الكلية التقنية بنجران بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين بالأعلام واللوحات التعبيرية عن حب الوطن وتجديد الولاء والانتماء وأبرزت اللوحات شعار اليوم الوطني والذي اطلقته الكلية (شموخك يا وطني .. يبنى بسواعد ابنائك) بحضور عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين.

ووزعت الكلية الأوشحة الخضراء على أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بلون وشعار الوطن وتحمل عبارة” شموخك يا وطني .. يبنى بسواعد ابنائك” بالإضافة إلى توزيع أعلام الوطن.

كما قام عدد من المتدربين بتوزيع الورود الخضراء والهدايا في الميادين العامة بالمنطقة التي تحمل صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واليوم الوطني وذلك إسهاما في تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة من خلال مشاركة المتدربين والفرق المشاركة مجموعات من المسؤولين وفئات المجتمع.

وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على النفس تتيح الفرصة لإبراز وإظهار ما تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل رفعة الوطن وكرامة المواطن مؤكداً أن الكلية حريصة على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتذكير أبنائنا المتدربين بالدور العظيم الذي قام به الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – وأبناءه الملوك من بعده في بناء هذا الوطن المعطاء وتأصيل حب الوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة مقدماً شكره لإدارة العلاقات العامة بالكلية على ما بذلوه من جهود لإنجاح الاحتفاء بذكري يوم الوطن .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن إقامة الكلية لمثل هذه الفعاليات في يوم بلادنا الوطني تأتي كمشاركة من الكلية في أفراح الوطن واليوم الوطني هو يوم عزيز على الجميع فيجب أن تكون لنا بصمة حقيقية فيه وأن نتذكر ما قام به ملوك هذه البلاد من إنجازات تحققت ونحن نلمسها على أرض الواقع ومن واجبنا تجاه هذا الوطن أن نسطر فيه أجمل العبارات و نسعى جاهدين لخدمته.