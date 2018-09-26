48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

المناطق_نجران

أطلقت جامعة نجران ممثلة بوكالة الجامعة للتطوير والجودة اليوم الثلاثاء برنامج “جسور” لتهيئة منسوبي الجامعة لزيارة فريق المراجعين من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ويستمر حتى 5 صفر المقبل.وشهد اليوم انطلاق ثلاث ورش ؛ حيث خصصت الورشة الأولى لعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد ، والورشة الثانية استهدفت منسوبي عمادة الدراسات العليا ، والورشة الثالثة لمشرفي وحدات التطوير والجودة.

يذكر أن البرنامج سيقيم 48 ورشة تدريبية بواقع 6 ورش يومية للجانبين الرجالي والنسائي بالتزامن بواقع 3 ورش يومية لكل جانب، حيث اسندت ورش العمل والتدريب بالبرنامج لنخبة من الخبراء والمتميزين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي.