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48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

منطقة نجران
الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

الكلية التقنية بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 88

منطقة نجران

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران

48 ورشة تدريبية في برنامج ” جسور” بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=636408
المناطق_نجران

أطلقت جامعة نجران ممثلة بوكالة الجامعة للتطوير والجودة اليوم الثلاثاء برنامج “جسور” لتهيئة منسوبي الجامعة لزيارة فريق المراجعين من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ويستمر حتى 5 صفر المقبل.وشهد اليوم انطلاق ثلاث ورش ؛ حيث خصصت الورشة الأولى لعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد ، والورشة الثانية استهدفت منسوبي عمادة الدراسات العليا ، والورشة الثالثة لمشرفي وحدات التطوير والجودة.
يذكر أن البرنامج سيقيم 48 ورشة تدريبية بواقع 6 ورش يومية للجانبين الرجالي والنسائي بالتزامن بواقع 3 ورش يومية لكل جانب، حيث اسندت ورش العمل والتدريب بالبرنامج لنخبة من الخبراء والمتميزين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي.

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