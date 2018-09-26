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مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨

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مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨

مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك يحتفل باليوم الوطني ال ٨٨
http://almnatiq.net/?p=636416
المناطق_فايز السميري
نظمت إدارة مجمع الامل للصحة النفسية بتبوك اليوم حفلا بمناسبة يوم الوطن الثامن والثمانون تحت شعار “للمجد والعلياء”   بحضور مدير المجمع عبدالخالق بن عبدالعزيز الوكيل وبمشاركة الموظفين والمراجعين وقامت ادارة المجمع بزيارة النزلاء في فلل واجنحة التنويم ومشاركتهم باليوم الوطني المجيد  وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة  كما عبر المراجعين والنزلاء عن سعادتهم بهذه الزيارة واتاحة الفرصة لهم بالمشاركة بهذه المناسبة السعيدة .
واكتست مداخل وممرات المجمع بالشعارات والبالونات والاعلام الخضراء وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء للوطن الغالي.
من جانبه رفع مدير المجمع عبدالخالق الوكيل اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ لمملكتنا الحبيبة .
ونسأل الله لوطننا الغالي الامن والامان و مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة .

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