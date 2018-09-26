مدير جامعة الملك خالد يعقد لقاء مفتوح مع طلابه على هامش فعاليات اليوم الوطني 88

المناطق _ عسير

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي حفل عمادة شؤون الطلاب الذي تنظمه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 صباح اليوم الأربعاء الـ16 من محرم الجاري بالمسرح الجامعي في مقر الجامعة الرئيسي (قريقر) بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها وطلابها ومنسوبيها.

حيث هنأ السلمي في كلمة ألقاها خلال الحفل القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88، وقال ” نحتفل بهذا اليوم العظيم الذي يتكرر كل عام لنحتفل به جميعاً وسط تطور وازدهار لملكتنا الغالية محلياً وعالمياً محققة النجاحات المتتالية في كافة مجالات التنمية الشاملة في مختلف مناطقها”، مشيراً إلى أنه يجب علينا في مثل هذا اليوم أن نستذكر جميعاً ما تم من نجاحات في مجال التنمية الشاملة والتي من أهمها من يحظى به التعليم من تطور على المستوى العام والعالي، مؤكداً على أن ما يقدمه الوطن يستوجب من الجميع العمل الدؤوب لخدمة هذا الوطن، وأضاف ” شباب وشابات الوطن وطنكم ينتظر منكم الكثير للنهوض به في شتى المجالات”، شاكراً جهود القائمين على إقامة هذا الحفل آملاً أن تعاد احتفالية هذا اليوم أعوام مديدة.

بدوره رحب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليمية الدكتور سعد آل دعجم بمعالي مدير الجامعة والحضور وطلاب الجامعة المستجدين، لافتاً إلى أن الجامعة تسعد بإقامة أنشطة الاحتفال بيوم الوطن في شطري الطلاب والطالبات على مدى يومين بمشاركة كافة عمادات ومرافق الجامعة، مؤكداً على أن غاية قيادة هذا الوطن الرشيدة تتطلع دوماً على وحدة أبنائه منذ أن بدأت مسيرة هذا الوطن بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وذلك أعظم أسباب تقدم مملكتنا الغالية في شتى المجالات.

واستهلت فقرات الحفل بأوبريت وطني قدمه عدد من طلاب الجامعة بعنوان “وطن العطاء”، تلاه قصائد شعرية تتغنى بالوطن في يوم، وعرضاً مسرحياً بعنوان “حي الجمعة” يناقش عدداً من الصعوبات التي قد يواجهها طلاب الجامعة المستجدين.

كما كرم السلمي نهاية الحفل جوالة جامعة الملك خالد المشاركين في تنظيم حج العام الماضي 1439هـ، وعقد بعد ذلك لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة تم من خلاله إجابة معاليه على العديد من تساؤلاتهم التي تمحورت حول عدداً من المواضيع والخدمات التي تقدمها الجامعة وطرق الاستفادة منها ومدى فاعليتها، والذي بدوره أكد على وجوب اطلاع الطلاب وخاصة المستجدين على الخدمات المتاحة لهم والاستفادة منها.

يذكر أن عمادة شؤون الطلاب نظمت العديد من الفعاليات على هامش الاحتفال باليوم الوطني الـ88 والتي شملت كلمات وطنية في مساجد الجامعة، إضافة إلى أصبوحة شعرية، ولقاء حول دور الجامعات في تحقيق رؤية المملكة 2030، وعربة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة استقبلت أكثر من 45 لتر من زوار فعاليات اليوم الوطني بالجامعة. يذكر أن احتفالات جامعة الملك خالد باليوم الوطني الـ88 تقام في شطري الطلاب والطالبات في كافة فروع الجامعة لمدة يومين 15 – 16 من محرم الجاري.