نائب أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة العامة بالمنطقة

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المناطق _ نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران إلى أن مرفق القضاء يحظى برعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – نظراً لأهمية هذا المرفق، ولضمان تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين وصولاً لتحقيق العدالة التي تستمد شريعتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم فضيلة رئيس المحكمة العامة بمنطقة الشيخ, عبد العزيز بن محمد آل طالب .

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