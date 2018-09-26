محافظ خميس مشيط يرعى حفل التعليم باليوم الوطني الـ88

المناطق _ عسير

رعى محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد آل مشيط ، صباح اليوم ( الأربعاء) ، الاحتفال الذي أقامه مكتب التعليم بالمحافظة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 ، بثانوية الفيصل ، وذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، ومدير مكتب التعليم الأستاذ سعيد آل سويد ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية .

ودشن آل مشيط عددا من المعارض المصاحبة ، فيما ثمن الجهود المبذولة من قبل الأسرة التعليمية في المنطقة .

من جهته ثمن الجوني للمحافظ حضوره وتشريفه للحفل ، مشيدا بجهود مدير مكتب التعليم وزملائه على جهودهم المتميزة في الميدان التربوي ، ومقدما شكره لقائد المدرسة ولفريق عمله على ما قدموه من برامج وفعاليات ، وأنشطة متنوعة أسهمت في تنمية مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم في مختلفالمجالات .