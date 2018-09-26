آل مفرح تستقبل طالبات المدرس للتهنئة باليوم الوطني88

استقبلت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح بمكتبها أمس ( الثلاثاء )، عدداً من الطالبات والأطفال بمدارس وروضة طلائع المستقبل بخميس مشيط ، وبناء الموهبة بأبها ، برفقة معلماتهم ، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني 88 ، واستمعت لمشاركاتهم عن اليوم الوطني ، ومبادرة لأسر الشهداء ، وتنمية البيئة والزراعة .

وقدمت آل مفرح شكرها للطالبات والأطفال المشاركين ، وأعربت عن سعادتها بما تحقق من إنجاز ، متمنية مزيدًا من النجاحات على كافة المستويات لهذه الفئة الغالية.

من جهة أخرى اختتم مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط فعاليات برنامج ” تهيئة المشرفات المستجدات ” ، بمشاركة عددٍ من الأقسام ، وبحضور مديرة المكتب الأستاذة فريال السراح ، وعدد من المشرفات الأوائل والمستجدات بالمدارس ، في خطوة تهدف إلى تنمية مهارات المشرفات المستجدات وتطبيق المنظومة الإشرافية ، فيما اشتمل البرنامج على عدد من ورش العمل استمرت على مدى ثلاثة أيام .

إلى ذلك نفذت مشرفة اللغة العربية بالمكتب الأستاذة نورة القحطاني ورشة عمل بعنوان ( آلية تنفيذ المشاريع والبحوث في نظام المقررات ) ، استهدفت معلمات اللغة العربية في الصف الأول الثانوي ، وتم عرض أهم أهداف الورشة من تطبيق خطوات المشروع ومكوناته ، بالإضافة الى تنفيذ أوراق عمل في هذا الإطار مع عرض نماذج استمارات تقييم الطالبات في المشاريع والبحوث.