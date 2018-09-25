احدث الأخبار

أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة
منطقة عسير
 إحالة طالب “شقراء” للجهات الأمنية بسبب مخالفته للأنظمة
أبرز المواد
 أمانة عسير تجهز لطرح 30 موقع استثماري بأبها
منطقة عسير
 كرَّمت خلال ذلك ذوي شهداء الوطن من أبناء المنطقة : جامعة الجوف تحتفل باليوم الوطني 88
منطقة الجوف
 آل مفرح تستقبل طالبات المدرس للتهنئة باليوم الوطني88
منطقة عسير
 محافظ خميس مشيط يرعى حفل التعليم باليوم الوطني الـ88
منطقة عسير
 نائب أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة العامة بالمنطقة
منطقة نجران
 مدير جامعة الملك خالد يعقد لقاء مفتوح مع طلابه على هامش فعاليات اليوم الوطني 88
منطقة عسير
 أمير عسير يستقبل الأمير سلطان بن مشعل بن سعود
أبرز المواد
 فقرات متنوعة في حفل جامعة نجران باليوم الوطني
منطقة نجران
 اليوم الوطني .. ذكرى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب
منطقة عسير
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبرز المواد
نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

منطقة عسير
إحالة طالب “شقراء” للجهات الأمنية بسبب مخالفته للأنظمة

إحالة طالب “شقراء” للجهات الأمنية بسبب مخالفته للأنظمة

أبرز المواد
أمانة عسير تجهز لطرح 30 موقع استثماري بأبها

أمانة عسير تجهز لطرح 30 موقع استثماري بأبها

منطقة عسير

كرَّمت خلال ذلك ذوي شهداء الوطن من أبناء المنطقة : جامعة الجوف تحتفل باليوم الوطني 88

كرَّمت خلال ذلك ذوي شهداء الوطن من أبناء المنطقة : جامعة الجوف تحتفل باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=636444
المناطق _ الجوف

نظمت جامعة الجوف احتفالاً بحلول اليوم الوطني بمشاركة العديد من الطلاب الذي قدموا عدداً من الفعاليات المتنوعة. وكان الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بقاعة الاحتفالات المتوسطة بالمدينة الجامعية، قد انطلق بجولة ضيوف الحفل من قيادات الجامعة ومنسوبيها والطلاب على المعرض المصاحب، والذي احتوى العديد من الأعمال التشكيلية التي تناولت مواضيع وطنية، ثم انطلقت الفعاليات المنبرية التي بدأها وكيل الجامعة الدكتور بدر الزارع بكلمة تناول خلالها أهمية هذا الاحتفال في تكريس معاني الوطنية لدى الطلبة والمنسوبين، بما يحمله من مضامين ولوحات تعكس مفهوم الوطن وتمظهرات ازدهاره على كافة المستويات والمجالات، كما ألقى وكيل الجامعة للدراسات والبحث أ.د/نجم الحصيني كلمة معالي مدير الجامعة، التي أوجز خلالها أبرز منجزات الوطن وما تحقق له في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مشيراً إلى الدعم الذي يلقاه التعليم في المملكة من قيادة البلاد.

بعد ذلك ألقى رئيس نادي ” نور ” الطالب مهدي الشمري قصيدة للدكتور الحصيني تحت عنوان ” سارعي للعلياء “، ثم عُرض فيلم قصير بعنوان ” فداء الوطن “، فقصيدة نبطية بعنوان ” أطهر ثرى ” ألقاها رئيس نادي الإنشاد الطالب طارق الرشيدي، تلاه عرض فيلم بعنوان ” الوطن أهم “، ثم قصيدة للطالب فواز الحربي بعنوان ” سماحة تربة “.

كذلك قدم مجموعة من طلاب الجامعة بالتعاون مع فرقة الجوف للفنون الشعبية لوحة وطنية تحت عنوان ” وطن العطاء “، فيما اختُتم الحفل بتكريم ذوي شهداء الوطن من أبناء المنطقة.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يبحث مع المشيطي دعم مشروعات وزارة البيئة والمياه في المنطقة

أمير الجوف يبحث مع المشيطي دعم مشروعات وزارة البيئة والمياه في المنطقة
الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف

الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف
“الجوف” تحتفل بالوطن وسط آلاف الحضور

“الجوف” تحتفل بالوطن وسط آلاف الحضور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*