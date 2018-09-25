كرَّمت خلال ذلك ذوي شهداء الوطن من أبناء المنطقة : جامعة الجوف تحتفل باليوم الوطني 88

المناطق _ الجوف

نظمت جامعة الجوف احتفالاً بحلول اليوم الوطني بمشاركة العديد من الطلاب الذي قدموا عدداً من الفعاليات المتنوعة. وكان الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بقاعة الاحتفالات المتوسطة بالمدينة الجامعية، قد انطلق بجولة ضيوف الحفل من قيادات الجامعة ومنسوبيها والطلاب على المعرض المصاحب، والذي احتوى العديد من الأعمال التشكيلية التي تناولت مواضيع وطنية، ثم انطلقت الفعاليات المنبرية التي بدأها وكيل الجامعة الدكتور بدر الزارع بكلمة تناول خلالها أهمية هذا الاحتفال في تكريس معاني الوطنية لدى الطلبة والمنسوبين، بما يحمله من مضامين ولوحات تعكس مفهوم الوطن وتمظهرات ازدهاره على كافة المستويات والمجالات، كما ألقى وكيل الجامعة للدراسات والبحث أ.د/نجم الحصيني كلمة معالي مدير الجامعة، التي أوجز خلالها أبرز منجزات الوطن وما تحقق له في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مشيراً إلى الدعم الذي يلقاه التعليم في المملكة من قيادة البلاد.

بعد ذلك ألقى رئيس نادي ” نور ” الطالب مهدي الشمري قصيدة للدكتور الحصيني تحت عنوان ” سارعي للعلياء “، ثم عُرض فيلم قصير بعنوان ” فداء الوطن “، فقصيدة نبطية بعنوان ” أطهر ثرى ” ألقاها رئيس نادي الإنشاد الطالب طارق الرشيدي، تلاه عرض فيلم بعنوان ” الوطن أهم “، ثم قصيدة للطالب فواز الحربي بعنوان ” سماحة تربة “.

كذلك قدم مجموعة من طلاب الجامعة بالتعاون مع فرقة الجوف للفنون الشعبية لوحة وطنية تحت عنوان ” وطن العطاء “، فيما اختُتم الحفل بتكريم ذوي شهداء الوطن من أبناء المنطقة.