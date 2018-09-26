أمانة عسير تجهز لطرح 30 موقع استثماري بأبها

المناطق _ عسير

بدأت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة المساحة و المخططات ، بالرفوعات المساحية لأكثر من 30 موقع استثماري ، موزعة في عموم مدينة أبها .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي بأن إدارة المساحة والمخططات بصدد إصدار بطاقات وصف محدد بها اسم الموقع ، و رقم المخطط ، و الإحداثيات الخاصة به ، والمساحة الإجمالية لهذه المواقع الاستثمارية .

مشيرا الى أن المساحات الإجمالية لتلك المواقع فاقت الـ 100 ألف متر مربع مبدئيا .

و الجدير بالذكر بأنه لا زال العمل جاري في الوقت الراهن مع إدارة الاستثمار ، و ذلك لبحث و إكمال بقية المواقع ، ليتم لطرحها كمزايدات استثمارية فيما بعد .