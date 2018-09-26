إحالة طالب “شقراء” للجهات الأمنية بسبب مخالفته للأنظمة

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http://almnatiq.net/?p=636453
المناطق _ شقراء

علمت مصادر مطلعه ان الجهات الأمنية استدعت أحد الطلاب الجامعيين والذي ظهر في وقت سابق بمقطع فيديو يتظلم من فصله التعسفي من كلية عفيف التابعة لجامعة شقراء ويناشد فيها ولي العهد بإنصافه وإرجاعه الى الجامعة.

من جانب اخر أوضحت جامعة شقراء في وقت سابق تفاصيل الموضوع والأسباب التي أدت إلى طَي قيد الطالب، نافية في بيانها أن ما ادَّعاه الطالب جانب الصواب.
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وكانت الجهات الأمنية قد استدعت الطالب على خلفية ماقام به من تجاوزات مخالفاً بذلك ماجاء من تحذيرات في أنظمة الدولة وبالتحديد نظام الجرائم المعلوماتية.

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