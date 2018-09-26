نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

المناطق _ عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير صباح اليوم الإحتفال الذي أقامته دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، وختام البرامج والأنشطة لصيف عام 1439 هـ .

وبديء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها شاهد سمو نائب أمير المنطقة والحضور فيلماً وثائقياً عن تاريخ المملكة العربية السعودية ، ومراحل التنمية والتطوير منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ ومن بعده أبناءه الملوك ـ رحمهم الله ـ ، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، وما شملته من نهضة تنموية وإقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيل , والتي تصدرتها الرؤية الشاملة للملكة العربية السعودية 2030 .

ثم شاهد الجميع عرض مرئي عن الشائعات وآثارها على المجتمع ، تضمن مفهوم الإشاعة وأنواعها ، وآثارها على المجتمع ووحدة الصف .

عقب ذلك قدم عدد من الأحداث رسالة بعنوان “من الحد إلى الوطن ” ، أوضحوا خلالها أن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية يعد مناسبة وطنية غالية على الجميع ، ويجب على كل مواطن سعودي الاشتراك في نهضة هذا الوطن ، والحفاظ على حاضره وبناء مستقبله ، والوفاء له وتقديم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على مكتسابته ومقدراته مستشهدين بعدد من المواقف البطولية التي سطرها رجال أمننا البواسل المرابطين على الثغور بالحد الجنوبي .

بعدها شاهد الأمير تركي بن طلال والحضور أوبريت بعنوان “فرحة وطن” ، قدمه عدد من أبناء الدار ، اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية التي تتغنى بأمجاد الوطن وعمق اللحمة الوطنية .

ثم كرم سمو نائب أمير منطقة عسير المشاركين في الحفل من منسوبي الدار بالدروع التذكارية ، وسلمهم الشهادات التقديرية بهذه المناسبة .

وفي نهاية الحفل تجول الأمير تركي بن طلال في المعرض المصاحب الذي احتوي على عدد من الأعمال والمجسمات الوطنية .