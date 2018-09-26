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نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

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نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

نائب أمير منطقة عسير يرعى حفل دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=636456
المناطق _ عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير صباح اليوم الإحتفال الذي أقامته دار الملاحظة الإجتماعية بأبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، وختام البرامج والأنشطة لصيف عام 1439 هـ  .

وبديء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها شاهد سمو نائب أمير المنطقة والحضور فيلماً وثائقياً عن تاريخ المملكة العربية السعودية ، ومراحل التنمية والتطوير منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ ومن بعده أبناءه الملوك ـ رحمهم الله ـ ، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، وما شملته من نهضة تنموية وإقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيل , والتي تصدرتها الرؤية الشاملة للملكة العربية السعودية 2030 .

ثم شاهد الجميع عرض مرئي عن الشائعات وآثارها على المجتمع ، تضمن مفهوم الإشاعة وأنواعها ، وآثارها على المجتمع ووحدة الصف .

عقب ذلك قدم عدد  من الأحداث رسالة بعنوان  “من الحد إلى الوطن ” ، أوضحوا  خلالها أن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية يعد مناسبة وطنية غالية على الجميع ، ويجب على كل مواطن سعودي الاشتراك في نهضة هذا الوطن ، والحفاظ على حاضره وبناء مستقبله ، والوفاء له وتقديم الغالي والنفيس من أجل  الحفاظ على مكتسابته ومقدراته مستشهدين بعدد من المواقف البطولية التي سطرها رجال أمننا البواسل المرابطين على الثغور بالحد الجنوبي .

بعدها شاهد الأمير تركي بن طلال والحضور  أوبريت  بعنوان “فرحة وطن” ، قدمه عدد من أبناء الدار ، اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية التي تتغنى بأمجاد الوطن وعمق اللحمة الوطنية .

ثم كرم سمو نائب أمير منطقة عسير المشاركين في الحفل من منسوبي الدار بالدروع التذكارية ، وسلمهم  الشهادات التقديرية بهذه المناسبة .

وفي نهاية الحفل تجول الأمير تركي بن طلال في المعرض المصاحب الذي احتوي على عدد من الأعمال والمجسمات الوطنية .

 

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