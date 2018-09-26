أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد , الذي يزور المنطقة للمشاركة في ملتقى بيبان عسير في نسخته الثالثة .

ورحّب سمو أمير منطقة عسير بالمهندس الرشيد , متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة , كما جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة عسير .

من جهته قدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكره وتقديره ، لسمو الأمير فيصل بن خالد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.