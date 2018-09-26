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أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير عسير يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=636459
المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، سعادة محافظ  الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة  والمتوسطة المهندس صالح الرشيد , الذي يزور المنطقة للمشاركة في  ملتقى بيبان عسير في نسخته الثالثة .

 ورحّب سمو أمير منطقة عسير بالمهندس الرشيد , متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة  , كما جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة عسير .

من جهته قدم محافظ  الهيئة العامة  للمنشآت الصغيرة  والمتوسطة شكره وتقديره ، لسمو الأمير فيصل بن خالد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

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