الشهراني ترعى حفل اليوم الوطني لرياض الأطفال بنجران

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رعت مساعدة الشؤون التعليمية – بنات بالإدارة العامة لتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني حفل إدارة رياض الأطفال بمناسبة اليوم الوطني 88 بمشاركة روضات المنطقة ، والذي نظم في الروضة الأولى بحضور عدد من القيادات التعليمية والمشرفات التربويات وقائدات ومعلمات الروضات ، واشتمل الحفل على عدد من العروض والأناشيد الوطنية التي قدمها أطفال الروضات ، كما تضمن فقرات خطابية بدأت بكلمة مساعدة الشؤون التعليمية أوضحت فيها الفخر بما تم انجازه بجهود أبناء الوطن المخلصين ، وبإذن الله نمضي قدمًا لتحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية الإسلام والوطن عاليًا حينما يكون حب الوطن سلوك إنساني ومبادرة وعطاء وبذل واجتهاد وصبر وتفاني وايثار وصدق واخلاص في القول والعمل ، و نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة في ظل حكومتنا الرشيدة ، و شكرت الجهود المبذولة لجميع القائمات على الحفل ، تلاها كلمة مديرة رياض الأطفال خيرية ال ماكر قالت فيها : ازدانت رياض الأطفال إدارةً وميدانًا بثياب خضرًا مطرزة سعادة وولاء واعتزاز بوطنٍ سكناه فسكن قلوبنا ونشأنا فيه فاختلط حبه بدمائنا وبنيناه فبنى فينا قصورا من الفخر والاعتزاز ، ووجهت رسالة شكر وعرفان للجنود البواسل على الحد الجنوبي مؤكدة على أن ابنائهم وبناتهم أمانة نوليهم كل رعاية واهتمام ، كما قدمت القائدة فوزية السلولي كلمة قائدات الروضات بالنيابة مؤكدة فيها على إن المتأمل في تاريخ هذه البلاد مقارنة بغيرها يجد أن قادة هذا الوطن ومنذ تأسيسه يعملون للرقي به في شتى المجالات ، وما رؤية الطموح 2030 إلا ثمرة من ثمار التطور والازدهار التي تجعل هذه البلاد في مصاف الدول الأخرى .