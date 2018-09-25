“قيادات وزارية” تشيد بمخرجات ومنظومة العمل في “تعليم القصيم”

المناطق _ بريدة

احتضنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، خلال الأيام الماضية، العديد من القيادات التعليمية والإدارية في وزارة التعليم، والتي وقفت على الخطط والبرامج المنفذة في الميدان التعليمي، وزارت العديد من المدارس والمقار التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من مضامين تربوية، ونظم إدارية، عكست حجم الجهود المقدمة من قبل منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم.

فقد أشاد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني بمحتوى المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” بمدينة بريدة، وما يتضمنه من أركان وقاعات تعكس حجم التطور والنهضة التي عاشتها المملكة العربية السعودية؛ ما جعله مقصدًا لكل من يريد الوقوف على منجزات وتاريخ الوطن، وذلك خلال زيارته للمعرض، أول أمس، بحضور أمين عام إدارات التعليم الدكتور سليمان الكريدا، ومدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبد الله الركيان، وعدد من قيادات وزارة التعليم، والإدارات التعليمية بالمملكة.

وفي موضوع آخر، التقى وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر البريدي، وبحضور مدير عام تعليم القصيم عبد الله الركيان، قيادات الموارد البشرية في الإدارة العامة للقطاعين “بنين وبنات” في قاعة الاجتماعات الرئيسية؛ لبحث عدد من الإجراءات والتنظيمات الخاصة بعمل إدارات وأقسام الموارد البشرية، ومناقشة الصعوبات التي تواجه العمل، واستطلاع ما يحتاجه الإنجاز الإداري.

في حين التقى مدير عام الإشراف بوزارة التعليم، مديري مكاتب التعليم، ورؤساء أقسام الإشراف التربوي، في تعليم القصيم؛ لتناول العديد من التنظيمات والإجراءات الإدارية والتطويرية للعمل الإشرافي، وبحث سبل التجديد والتجويد في العمل الميداني.

حيث بين الغامدي أن المنظومة الإشرافية على مستوى الوزارة وكافة إداراتها التعليمية، تسعى جاهدة نحو تعزيز المهنية، والعمل على تطبيق العديد من البرامج والخطط التعليمية، عبر منظومة وهيكلية إدارية، ذات قدرات إبداعية وتفاعلية، تعكس حجم التكامل بين مكونات المشهد التعليمي، على المسارين التعليمي والإداري.، مشيدًا في الوقت نفسه بما حققته إدارة الإشراف التربوي في تعليم القصيم من مخرجات ذات طابع مهني وتطويري.

وفي سياق متصل، قامت مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم أبو الحسن، أول أمس، بزيارة عددٍ من مدارس البنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ترافقها المساعدة للشؤون التعليمية”بنات” هيفاء اليوسف، والمشرفة العامة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم حنان العجاجي وعدد من القيادات التعليمية في المنطقة، ووقفت على تفعيل حصة النشاط والنشاط البدني ، واطلعت على مجالات الأنشطة المفعلة خلال ساعة النشاط و البرامج والفعاليات المقدمة للطالبات.

كما استمعت أبو الحسن، للمقترحات المقدمة من الطالبات للاستفادة منها, وأوضحت لهن اهتمام ورعاية وزير التعليم وحرصه على توفير جميع احتياجاتهن لتسهيل العملية التعليمية وتأكيده على تفعيل حصة النشاط؛ لدورها الفاعل في صقل شخصيات الطالبات والارتقاء بمستواهن بكافة المجالات، مشيدة بما شاهدته من تميز في برامج وحصص النشاط في مدارس تعليم القصيم.