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أمين عسير يستقبل رئيس ومنسوبي جمعية الرفق بالحيوان

أمين عسير يستقبل رئيس ومنسوبي جمعية الرفق بالحيوان
http://almnatiq.net/?p=636472
المناطق _ عسير

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم بمكتبه بالأمانة مدير جمعية الرفق بالحيوان بالمنطقة الدكتور منصور الخنيزان والوفد المرافق , وتم مناقشة التعاون بين الجمعية وأمانة المنطقة وتم استعراض أمانة الاحساء مع الجمعية في هذا الخصوص , والية الجمعية في هذا الخصوص وشأنها الداخلية وذكر الخنيزان بأنه الجمعية تعنى بالتوعية بأهمية الرفق بالحيوان والدفاع عن الحيوانات التي تتعرض لأذى حسب النظام وتقديم العناية الصحية والإيوائية للحيوانات السائبة ، ودعم وتدريب الراغبين في تبنيها , مؤكداً أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها وخططها التوعوية الشاملة بأهمية الرفق بالحيوان من خلال فريق عمل متكامل من الجنسين يقوم بدور كبير في هذا الجانب . حضر الاجتماع وكيل أمين للخدمات ومدير عام صحة البئية بالامانة .

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