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لجنة التنمية الإجتماعية ببني مالك عسير تحتفل باليوم الوطني بكلمات وطنية وقصائد شعرية

لجنة التنمية الإجتماعية ببني مالك عسير تحتفل باليوم الوطني بكلمات وطنية وقصائد شعرية

منطقة عسير

لجنة التنمية الإجتماعية ببني مالك عسير تحتفل باليوم الوطني بكلمات وطنية وقصائد شعرية

لجنة التنمية الإجتماعية ببني مالك عسير تحتفل باليوم الوطني بكلمات وطنية وقصائد شعرية
http://almnatiq.net/?p=636475
المناطق _ عسير

احتفلت تنمية بني مالك عسير مساء البارحة باليوم الوطني الـ 88 للمملكة من خلال عدة فعاليات فنية وشعبية .
وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الإجتماعية ببني مالك المهندس مانع آل عمير في حديثه أنه تم التحضير لهذه الاحتفالية منذ وقت مبكر وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المانحة العاملة في المنطقة وبرعاية رسمية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ، وفرع الهيئة العامة للرياضة بعسير .
وأشار آل عمير إلى أن الفعالية تعد باكورة أعمال اللجنة بحضور رئيس مركز إمارة مدينة سلطان الأستاذ ظافر الشهري ورئيس مكتب التنمية الإجتماعية بالإنابة بعسير وبمشاركة نخبة من المهتمين بالعمل الإجتماعي ورجال الأعمال بالمنطقة ، بحضور ما يزيد على ٤٠٠ شخص من أهالي المنطقة ضمن نطاق اللجنة الجغرافي ، اشتملت الفعالية على توقيع اتفاقيات الشراكة والرعاية مع اللجنة وتسجيل المتطوعين بالإضافة إلى عرض مرئي يشرح خطة وأهداف اللجنة للعمل خلال الفترة المقبلة .
كما أعلن رجل الأعمال الشيخ سعيد آل عفتان تبرعه السنوي للجنة بملغ ٥٠ ألف ريال و الأستاذ إسماعيل العدواني بمبلغ ٢٠ ألف ريال ومجلس شوحط بمبلغ ٥٠٠٠ ريال وديوانية اللواء سعيد أبو ملحة ورابطة عسير الخضراء بألف شجرة سدر لرنامج زراعي بقيمة ١٠٠٠٠ ريال وشركة أفراس ب ٢٠ صيانة لمقر اللجنة . ثم قدمت الهدايا التذكارية للمشاركين والرعاة ضيوف اللجنة .

ورفع ال عمير وأعضاء مجلس الإدارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ولسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ولنائبه سمو الأمير تركي بن طلال حفظهم الله ” بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 لتأسيس هذا الوطن الغالي , سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي .

 

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