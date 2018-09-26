الأمير تركي بن هذلول .. يتسلم تقريراً عن آلية القبول والتسجيل بجامعة نجران للعام الدراسي الحالي

المناطق _ نجران

تسلم نائب أمير منطقة نجران، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تقريراً عن الأعمال التي أنجزتها جامعة نجران في الفصل الصيفي إضافة إلى الإجراءات التي نفذتها خلال فترة القبول والتسجيل بجامعة نجران، والذي تجاوز عدد الطلاب المقبولين أكثر من خمسة الآف طالباً وطالبه كما اشتمل التقرير على الحملة الإرشادية لتوضيح آلية القبول والتسجيل التي أطلقتها جامعة نجران وذلك بزيارة 42 مدرسة ثانوية، استفاد منها أكثر من ستة الآف طالب ، مقابل استفادة أكثر من ألف طالب من الحملة داخل المجمعات التجارية .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي الذي بينّ أن الجامعة احتضنت جميع المتقدمين من خريجي المرحلة الثانوية من نجران، إضافة لعدد من الطلاب من المناطق المجاورة ليصل العدد الإجمالي لعدد طلاب الجامعة 20 ألف طالب وطالبة موزعين على 72 تخصصاً، في 14 كلية .

وأشار مدير جامعة نجران إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها بشأن أبناء الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بخفض نسب القبول المشروط لهم بواقع 5%، والأولوية في استيعاب زوجات وأبناء المرابطين.

وثمن سمو نائب أمير منطقة نجران الجهود التي تبذلها جامعة نجران لخدمة الطلاب والطالبات مؤكداً سموه ضرورة الاهتمام بمخرجات الجامعة واختيار التخصصات المناسبة والنوعية التي يحتاجها سوق العمل، وتسهم في تحقيق رؤية 2030، التي سيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز دورها الأكاديمي والاجتماعي.