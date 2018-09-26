تخدم 60 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال

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المياه الوطنية تنفذ أكثر من 3 آلاف توصيلة منزلية في مخطط السنابل جنوب جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية لمخطط السنابل جنوب جدة بتكلفة إجمالية بلغت (٥٦,٣١١,٠٢٠) ريال، وذلك ضمن مشاريعها الخدمية المنفذة لرفع مستوى الخدمات المائية والبيئية في مدينة جدة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة حرصت على الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي (الشبكات والتوصيلات المنزلية) في مخطط السنابل جنوب مدينة جدة في الوقت المحدد له لخدمة السكان، ورفع مستوى الأعمال المقدمة في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

وأضاف أن المشروع شمل تنفيذ (٣٢١٦) توصيلة، بالإضافة إلى تنفيذ (٣٩٦٧) متر طولي من الأنابيب يستفيد منها أكثر من ٦٠ ألف نسمة من السكان وتخدم أكثر من ٣٠٠٠ عقار.

وأكد المهندس الغامدي أن الشركة تمضي قدماً في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وذلك سعياً منها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وبما يتواكب مع رفع مستوى المحافظة على البيئة ضمن منظومة المعالجة البيئية.

وبين أن المشروع تم تنفيذه بنسبة 100في المئة دون وقوع أي إصابات -ولله الحمد، لافتاً إلى استمرار الشركة في مواكبة التوسع العمراني بمدينة جدة، والتأهب لتطوير الأعمال والدقة في تنفيذ المشاريع الخدمية، وذلك لتأمين الوفر المائي ورفع الضرر البيئي عن الأحياء، والسعي دوماً لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى توفير الرفاهية للمواطنين فيما يتعلق بقطاعي المياه والخدمات البيئية.