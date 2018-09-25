الشاعر عيد بن مربح الرشيدي في ذمة الله

المناطق - الرياض

توفي الشاعر عيد بن مربح الرشيدي، اليوم (الأربعاء)، في الكويت، إثر وعكة صحية ألمت به.

بدأ الشعر من الكويت في حقبة الستينيات في مرحلة مبكرة من عمره، تحديداً في سن السادسة عشرة، فطرق أبواب الشعر بشقيه شعر المراد أو ما يسمى المحاورة، ثم النظم، وذاع صيته بين الناس وقتذاك، وتمكّن من حفر اسمه في زمن كان صعباً بروز الشعر لشحّ القنوات، ولوجود عمالقة أقدم منه بالساحة، لكنه استطاع مجاراتهم بموهبة المتمكن.

وكان للراحل عددا من الدواوين الشعرية، والتي انتشرت في منطقة الخليج العربي، ويعد من أشهر شعراء عصره.

المناطق تتقدم بخالص العزاء إلى قبائل بني رشيد وأسرة الشاعر الكبير ، و ندعو الله أن يتغمده في مستقر رحمته.