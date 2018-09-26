30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية لمؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الدقيقة في الطب الباطني

المناطق _ الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل مؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الصحية 2018 وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر القادم بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية .

حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة جملة من التخصصات الصحية الدقيقة في الطب الباطني وذلك من خلال العديد من الجلسات وورش العمل المطروحة في المؤتمر، بالإضافة إلى تقديم احدث الممارسات والتقنيات الصحية لتطوير العاملين في التخصصات الصحية من خلال استضافة مختصين من أنحاء العالم وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية .

كما يتضمن المؤتمر 30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية وهي ساعات طبية مقدمة للممارسين الصحيين والطلبة في مجال الصحة، بالإضافة إلى برامج توعوية للمجتمع من خلال (12) جلسة وورشة عمل.

كما اعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى انه بإمكان الراغبين المشاركة بالمؤتمر من خلال الدخول على رابط الموقع http://www.jubailhealth.com/ .