احدث الأخبار

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني
منطقة جازان
 البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88
منطقة جازان
 منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة
منطقة تبوك
 بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام
المنطقة الشرقية
 ترامب يواصل الضغط على حكومة فنزويلا ويعلن أن “القوة” ضمن الخيارات المطروحة
أبرز المواد
 الشاعر عيد بن مربح الرشيدي في ذمة الله
مجتمع المناطق
 أمانة القصيم تنظم ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة
منطقة القصيم
 لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء تبحث التحديّات التي تواجه المستثمرين في القطاع
المنطقة الشرقية
 30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية لمؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الدقيقة في الطب الباطني
المنطقة الشرقية
 ثقافة وفنون القصيم تحتفل بيوم الوطن بالمركز الثقافي ببريدة
منطقة القصيم
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

منطقة جازان
البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88

البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88

منطقة جازان
منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أبرز المواد
مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك

30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية لمؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الدقيقة في الطب الباطني

30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية لمؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الدقيقة في الطب الباطني
http://almnatiq.net/?p=636528
المناطق _ الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل مؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الصحية 2018 وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر القادم بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية .

حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة جملة من التخصصات الصحية الدقيقة في الطب الباطني وذلك من خلال العديد من الجلسات وورش العمل المطروحة في المؤتمر، بالإضافة إلى تقديم احدث الممارسات والتقنيات الصحية لتطوير العاملين في التخصصات الصحية من خلال استضافة مختصين من أنحاء العالم وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية .

كما يتضمن المؤتمر 30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية وهي ساعات طبية مقدمة للممارسين الصحيين والطلبة في مجال الصحة، بالإضافة إلى برامج توعوية للمجتمع من خلال (12) جلسة وورشة عمل.

كما اعلنت اللجنة المنظمة  للمؤتمر إلى انه بإمكان الراغبين المشاركة بالمؤتمر من خلال الدخول على رابط الموقع  http://www.jubailhealth.com/  .

روابط ذات صلة

بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام

بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام
لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء تبحث التحديّات التي تواجه المستثمرين في القطاع

لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء تبحث التحديّات التي تواجه المستثمرين في القطاع
رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

رصد 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*