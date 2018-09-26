احدث الأخبار

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني
منطقة جازان
 البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88
منطقة جازان
 منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة
منطقة تبوك
 بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام
المنطقة الشرقية
 ترامب يواصل الضغط على حكومة فنزويلا ويعلن أن “القوة” ضمن الخيارات المطروحة
أبرز المواد
 الشاعر عيد بن مربح الرشيدي في ذمة الله
مجتمع المناطق
 أمانة القصيم تنظم ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة
منطقة القصيم
 لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء تبحث التحديّات التي تواجه المستثمرين في القطاع
المنطقة الشرقية
 30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية لمؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الدقيقة في الطب الباطني
المنطقة الشرقية
 ثقافة وفنون القصيم تحتفل بيوم الوطن بالمركز الثقافي ببريدة
منطقة القصيم
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

منطقة جازان
البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88

البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88

منطقة جازان
منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أبرز المواد
مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك

أمانة القصيم تنظم ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة

أمانة القصيم تنظم ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=636534
المناطق- بريدة

افتتح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة بمنطقة القصيم ، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .
و أكد أمين منطقة القصيم خلال افتتاح الورشة على أهمية توحيد مكافحة آفات الصحة العامة بهدف رفع مستويات الأداء الأساسية و تحقيق نسبة أكبر من الحماية والعمل وفق آليات محددة تضمن إيجاد بيئة صحية وسليمة.
من جهته تحدث د.يحيى الحقيل وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية عن دور الوزارة التشريعي والتنظيمي لإعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ، و طرح مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم د.عبدالمجيد الرشيد ورقة عمل حول أهمية جهود توحيد المكافحة ، و تناول الدكتور سالم بن عبدالله البهدل مساعد مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم موضوع المشكلات والمعوقات في مجال المكافحة.
كما طرح الدكتور سامي البريه موضوع الآثار السلبية المتوقع ظهورها لعدم التنسيق في عملية مكافحة آفات الصحة العامة ، و ورقة عمل أخرى قدمها أخصائي مكافحة الحشرات الأستاذ محمد قاسم حول أهمية عملية الرصد والاستكشاف في أعمال المكافحة. وقد حضر الورشة قيادات أمانة وبلديات منطقة القصيم والمختصين في مجال الصحة العامة في كافة بلديات منطقة القصيم.

روابط ذات صلة

ثقافة وفنون القصيم تحتفل بيوم الوطن بالمركز الثقافي ببريدة

ثقافة وفنون القصيم تحتفل بيوم الوطن بالمركز الثقافي ببريدة
أطباء عيون الجواء ينهون معاناة ستيني من ورم ثلاث سنوات

أطباء عيون الجواء ينهون معاناة ستيني من ورم ثلاث سنوات
“قيادات وزارية” تشيد بمخرجات ومنظومة العمل في “تعليم القصيم”

“قيادات وزارية” تشيد بمخرجات ومنظومة العمل في “تعليم القصيم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*