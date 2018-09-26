أمانة القصيم تنظم ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة

المناطق- بريدة

افتتح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة بمنطقة القصيم ، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .

و أكد أمين منطقة القصيم خلال افتتاح الورشة على أهمية توحيد مكافحة آفات الصحة العامة بهدف رفع مستويات الأداء الأساسية و تحقيق نسبة أكبر من الحماية والعمل وفق آليات محددة تضمن إيجاد بيئة صحية وسليمة.

من جهته تحدث د.يحيى الحقيل وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية عن دور الوزارة التشريعي والتنظيمي لإعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ، و طرح مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم د.عبدالمجيد الرشيد ورقة عمل حول أهمية جهود توحيد المكافحة ، و تناول الدكتور سالم بن عبدالله البهدل مساعد مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم موضوع المشكلات والمعوقات في مجال المكافحة.

كما طرح الدكتور سامي البريه موضوع الآثار السلبية المتوقع ظهورها لعدم التنسيق في عملية مكافحة آفات الصحة العامة ، و ورقة عمل أخرى قدمها أخصائي مكافحة الحشرات الأستاذ محمد قاسم حول أهمية عملية الرصد والاستكشاف في أعمال المكافحة. وقد حضر الورشة قيادات أمانة وبلديات منطقة القصيم والمختصين في مجال الصحة العامة في كافة بلديات منطقة القصيم.