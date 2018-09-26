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بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام

بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام
http://almnatiq.net/?p=636538
المناطق _ القطيف

كشفت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف عن قيامها بـ 2460 جولة تفتيشية ميدانية للمحلات والمنشآت الغذائية غذائية، وذلك خلال عام 1439هـ، ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المنشآت الصحية، و إحكام الرقابة الصحية، و الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

و أسفرت الحملات عن إغلاق 19 محلات مخالفة، واحتساب 377 مخالفة صحية، وإنذار 599 محلا، وفرض غرامات مالية بلغت 166.800 ريال، ومصادرة 1297 كجم و 130 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت البلدية بنقل 10080 مترا مكعبا من النفايات، و576 ردا من الأنقاض ، و توجيه 1233 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.

وأوضحت بأن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

ودعت جميع المواطنين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية، وكذلك الابلاغ عن كافة المخالفات البلدية عبر مركز 940.

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