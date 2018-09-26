احدث الأخبار

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني
منطقة جازان
 البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88
منطقة جازان
 منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة
منطقة تبوك
 بلدية القطيف: زيارة 2460 محلا غذائيا وإنذار 599 محل في تاروت خلال العام
المنطقة الشرقية
 ترامب يواصل الضغط على حكومة فنزويلا ويعلن أن “القوة” ضمن الخيارات المطروحة
أبرز المواد
 الشاعر عيد بن مربح الرشيدي في ذمة الله
مجتمع المناطق
 أمانة القصيم تنظم ورشة عمل تستهدف توحيد مكافحة آفات الصحة العامة
منطقة القصيم
 لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء تبحث التحديّات التي تواجه المستثمرين في القطاع
المنطقة الشرقية
 30 ساعة تعليم طبي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية لمؤتمر الجبيل الصحي الأول للتخصصات الدقيقة في الطب الباطني
المنطقة الشرقية
 ثقافة وفنون القصيم تحتفل بيوم الوطن بالمركز الثقافي ببريدة
منطقة القصيم
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

منطقة جازان
البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88

البريد السعودي بجازان يحتفل باليوم الوطني 88

منطقة جازان
منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أبرز المواد
مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك

ترامب يواصل الضغط على حكومة فنزويلا ويعلن أن “القوة” ضمن الخيارات المطروحة

ترامب يواصل الضغط على حكومة فنزويلا ويعلن أن “القوة” ضمن الخيارات المطروحة
http://almnatiq.net/?p=636540
المناطق - واس

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم أن “جميع الخيارات” مطروحة على الطاولة بالنسبة إلى فنزويلا، بما فيها الأكثر “قوة”.
وأضاف على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “وتعلمون ما أقصده بكلمة قوة”، من دون توضيحات إضافية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين فنزويليين بارزين على رأسهم مادورو نفسه، ضمن حملة لإرغام الرئيس على التنحي.

روابط ذات صلة

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
“البيئة” تفرض غرامات بقيمة 62 ألف ريال على 3 مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

“البيئة” تفرض غرامات بقيمة 62 ألف ريال على 3 مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
محافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات يفتتح اجتماع أقاليم الاتحاد التحضيري لمؤتمر المندوبين المفوضين

محافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات يفتتح اجتماع أقاليم الاتحاد التحضيري لمؤتمر المندوبين المفوضين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*