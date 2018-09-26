ترامب يواصل الضغط على حكومة فنزويلا ويعلن أن “القوة” ضمن الخيارات المطروحة

المناطق - واس

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم أن “جميع الخيارات” مطروحة على الطاولة بالنسبة إلى فنزويلا، بما فيها الأكثر “قوة”.

وأضاف على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “وتعلمون ما أقصده بكلمة قوة”، من دون توضيحات إضافية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين فنزويليين بارزين على رأسهم مادورو نفسه، ضمن حملة لإرغام الرئيس على التنحي.