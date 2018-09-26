الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة

المناطق _ تبوك

احتفل منسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وذلك بمقر الإدارة، بحضور مدير عام الإدارة المهندس فهد المطيري ومنسوبي الإدارة.

وأعرب المهندس المطيري عن شكره لإدارة المعهد وجميع منسوبيه والمتدربين للجهود التي بذلت لنجاح المشاركة في الذكرى الـ 88 لليوم الوطني، مبيناً أن الإدارة بجميع وحداتها التدريبية تسعى من خلال إقامة هذه الاحتفالية إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإظهار مشاعر الابتهاج بهذه المناسبة الوطنية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذا الوطن ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.