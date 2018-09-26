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مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك

مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88

مديرية السجون بتبوك تحتفل باليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=636551
المناطق _ تبوك
احتفلت مديرية السجون بمنطقة تبوك والسجون الفرعية التابعة لها باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، بحضور مدير سجون تبوك العقيد سلمان بن محمد العتيبي، ومدير الادارة العامة للتدريب المهني والتقني المهندس فهد المطيري.
ورفع العقيد العتيبي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يستذكر فيه الجميع ما قام به موحد هذه البلاد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، سائلاً الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد الغالية على قلوب الجميع.
كما تنوعت فقرات الاحتفاء والتي شارك فيها نزلاء السجون للتعبير عن مشاعرهم الوطنية والتي اشتملت على كلمات وقصائد وطنية، في حين نظمت افرع السجون بالمنطقة احتفالات بهذه المناسبة شارك فيها الضباط والأفراد والعاملين.

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