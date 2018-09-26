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بحضور محافظ السليل ومدراء ورؤساء القطاعات الحكوميه بالسليل

مستشفى السليل يحتفل باليوم الوطني ٨٨

مستشفى السليل يحتفل باليوم الوطني ٨٨
http://almnatiq.net/?p=636559
المناطق - شاجع الدوسري ‫

احتفل مستشفى السليل العام اليوم الثلاثاء باليوم الوطني الـ ٨٨ لذكرى توحيد المملكة بحضور محافظ محافظة السليل وعدد من رؤساء القطاعات الحكومية والمدنية بالمحافظة.

تم خلاله إقامة حفل خطابي قدم من خلاله مدير مستشفى السليل الدكتور سعد ال وديان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله.

رافق الحفل اقامة حملة تبرع بالدم لابطال الحد الجنوبي وركن لقياس الوزن والتوعية ضد السمنة وحملة الكشف عن الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني .وفي بادرة تم تكريم والد شهيد الوطن معالي الوزير المفوض بوزارة الخارجية مهدي بن فهد ال فاران وللموظف المثالي بمستشفى السليل العام ولممثل اصاحب العزم المواطن عيسى ناصر السريع ولشركة منوه الداعمه بالتطوير وكذلك لأحد مواليد اليوم الوطني وتقديم الهدايا والورود لجميع المرضى بمستشفى السليل العام .

كما احتفلت جميع المراكز التابعه للقطاع الصحي في محافظة السليل باليوم الوطني الـ ٨٨

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