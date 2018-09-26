مركز التنمية الاجتماعية للبنات بجازان يقيم احتفالا باليوم الوطني

جازان _ فضة عطيف

اقام مركز التنمية الاجتماعية للبنات بمنطقة جازان ، اليوم احتفالا خاصا باليوم الوطني 88 وذلك بمسرح المركز.

وبدات فعاليات الاحتفالات بمشاركات اطفال ومنسوبي المركز والتأهيل الشامل ودار الحنان الذين توشحوا وتزينوا باللون الاخضر .

وضم الاحتفال عددا من التصاميم والاركان والاقسام الخاصة باعمال المشاركين ضمن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الغالية على قلوب الجميع.

وكرم مركز التنمية الاجتماعي الحضور تقديرا لما بذلوه من جهود خلال اقامت الاحتفال ،وفي الختام قام المركز بزراعة نخله لكل فتاة من الدار وتوزيعها بعدد من المواقع.

وثمن الحضور النجاح المتميز لبرنامج الاحتفال باليوم الوطني مشيدين بالقائمين على التنظيم ومشاركة اطفال المركز في هذه المناسبة العزيزة على ابناء المملكة ، سائلين الله ان يحفظ وطننا وقادته ، وان يديم عليه نعمة الأمن والأمان.