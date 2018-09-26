أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني يحذر

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هطلت اليوم أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة , طبقت خطة التدابير في الحالات المطرية على إثر الأمطار التي هطلت اليوم على مكة المكرمة , لافتا النظر إلى أنه تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا , وكذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء مكة المكرمة .

وبين أن الأمطار تراوحت كمياتها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من أم القرى , مبيناً أن المديرية العامة للدفاع المدني تهيب بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ، متمنية السلامة للجميع.