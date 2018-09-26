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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تنهي موسم الحج 1439 هـ بتوديع 1,242,833 حاجاً

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تنهي موسم الحج 1439 هـ بتوديع 1,242,833 حاجاً

محليات

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تنهي موسم الحج 1439 هـ بتوديع 1,242,833 حاجاً

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تنهي موسم الحج 1439 هـ بتوديع 1,242,833 حاجاً
http://almnatiq.net/?p=636584
المناطق - عادل الزهراني

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية الـ 27، المرحلة التشغيلية لحج 1439هـ بتوديع آخررحلات الحج من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في يوم الثلاثاء 15 محرم 1439هـ الموافق 25 سبتمبر 2018م، حيث كرست الشركة جميع إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة وتسهيل إجراءات رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم مناسك فريضة الحج، وذلك بخدمة 1,242,833 حاجاً على متن 4,425 رحلة حج، وتم مناولة مايقارب 2,593,789 قطعة عفش.
حيث شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مغادرة 3,032 رحلة على متنها 819,010 حاجاً وتم مناولة مايقارب من 1,763,200 قطعة عفش، وتشير الإحصائيات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بأنه تم خدمة 423,823, حاجاً على متن 1,393 رحلة وتم مناولة مايقارب من 830,589 قطعة عفش.
وقدم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في إنجاح خدمة ضيوف بيت الله الحرام لموسم حج 1439هـ، سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وفي هذا الصدد أكد المهندس عمر نجار: “أن بحمد الله ثم بجهود وتكاتف جميع موظفي وموظفات الشركة وشركاء النجاح من عملائنا من شركات الطيران والجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، أنهينا موسم حج 1439هـ بنجاح، وذلك بإنهاء مرحلة مغادرة حجاج بيت الله الحرام وفق الخطط التشغيلية الموضوعة”.
وأضاف نجار: “أن أكثر من 10,000 موظفاً في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وبمشاركة 260 موظفة لأول مرة في تاريخ الشركة، قدموا خدمات متميزة في إنهاء هذا الموسم وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة للمناولة الأرضية وباتقان وإقتدار”.
وبين المهندس عمر نجار: “أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية ولله الحمد بدأت باستعداداتها بوضع الخطط اللازمة بشكل مبكر لموسم العمرة 1440هـ، لتقديم أفضل خدمات المناولة الأرضية للمعتمرين في مرحلة الوصول والمغادرة بإذن الله”.

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